Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Bilim Merkezini inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hizmete açılan Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu.

17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Bilim Merkezini inceledi

Çeşitli programlara katılmak için helikopterle Çekerek ilçesine gelen Oktay, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat Valisi Ziya Polat ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Çekerek Bilim Merkezi'ni gezdi. Oktay, Mandal'dan bilim merkeziyle ilgili bilgi aldı. Bilim atölyelerini tek tek gezen Oktay, atölyelerde çalışma yapan öğrenci ve eğitimcilerle sohbet etti. Oktay'a AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer eşlik etti. »AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim Merkezini Inceledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyüleyen gösteri
Büyüleyen gösteri
GÖZ DOLDURAN FESTİVAL
GÖZ DOLDURAN FESTİVAL
Bozdağ saldırıyı kınadı
Bozdağ saldırıyı kınadı
Programlar devam ediyor
Programlar devam ediyor
Meydanlar doldu
Meydanlar doldu
Spor kursları başlıyor
Spor kursları başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim