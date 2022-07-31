Bilim Merkezine ziyaret

Yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için yapılan etkinlikler kapsamında Çekerek Millet Bahçesi içerisinde bulunan Bilim Merkezi ziyaret edildi. Öğrenciler, Bilim Merkezinde oluşturulan etkinlik alanlarında uzman eğitimciler eşliğinde robotik kodlama eğitimi, 3D yazıcı ile maket yapımı, 3D kalemlerle biblo yapımları, boyama etkinlikleri yaparak ve çeşitli bilimsel faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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