Bilim Merkezi tanıtılıyor

Bilim Merkezinin aktif olarak kullanılması amacıyla tanıtım ziyaretinin ilk aşaması okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Bilim Merkezi tanıtımları başladı. Aktif bir şekilde öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılması amaçlanan Bilim Merkezi ilk aşamada okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine tanıtıldı. Tanıtım ziyaretleri ortaokulda görevli öğretmenler ile liselerde görevli öğretmenlere yönelik olarak devam edecek. »Haber Merkezi