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Bilim Fuarı açıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesinde eğitim veren Şehit Yasin Yılmaz Ortaokulu’nda Bilim    Fuarı sergisi açıldı.

10 Haziran 2022 Cuma 00:00
Bilim Fuarı açıldı

Bilim Fuarı sergisine Kaymakam Fatih Topuz, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı, STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oluközü Şehit Yasin Yılmaz Ortaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerin sergilendiği stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Topuz, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Topuz, emeği geçen okul yöneticilerine, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Haber Merkezi

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Bilim Fuarı Açıldı
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