Bilim Fuarı açıldı

Bilim Fuarı sergisine Kaymakam Fatih Topuz, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı, STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oluközü Şehit Yasin Yılmaz Ortaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerin sergilendiği stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Topuz, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Topuz, emeği geçen okul yöneticilerine, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Haber Merkezi