Bilgilendirmelere devam

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. 

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
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Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar kasabasında erkek vatandaşlara yönelik kadına şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak için  ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Çayıralan Konuklar İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğretmen ve öğrenciler ziyaret edilerek, 3’üncü sınıfa başlayan öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. Öğretmenlere ise KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. 
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