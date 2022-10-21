Bilgilendirmelere devam

Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar kasabasında erkek vatandaşlara yönelik kadına şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak için ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Çayıralan Konuklar İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğretmen ve öğrenciler ziyaret edilerek, 3’üncü sınıfa başlayan öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. Öğretmenlere ise KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.
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Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar kasabasında erkek vatandaşlara yönelik kadına şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak için ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.