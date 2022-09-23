Bilgilendirme yapılıyor

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, tüzel kişilik kazanarak, kuruluş işlemleri tamamlanan dernek yöneticilerine yönelik, ’STK Gelişim Merkezi’nde dernekler mevzuatını anlattı. Yurtlu, elektronik ortamda yapılacak işlemlere dair bilgi verdi. Dernek yöneticilerinin yapacakları, görev bölümü, üye kayıtları, defter tutma, genel kurul işlemleri ve mülki idare amirliğine DERBİS üzerinden verecekleri bildirmeler hakkında Yurtlu, bilgiler aktardı.

İLK GENEL KURULU İHMAL ETMEYİN

Yurtlu, “Yedi gerçek ve tüzel kişi tarafından derneğin kurulduğuna dair tebliğinden itibaren altı ay içerisinde organların oluşturulması ve olağan genel kurul toplantısının yapılması zorunludur. Şayet genel kurul bu süre içerisinde yapılmaz ve yönetim ve denetim kurulu organları oluşturulmaz ise, tüzel kişiliğin kendiliğinden dağıldığının tespiti için adli işlem başlatılır. Haliyle, mahkemece görülen dava neticesinde derneğin kendiliğinden dağıldığının tespiti üzerine dernek kütük kaydı silinmektedir” dedi.

BİLDİRİMLERİ ZAMANINDA YAPIN

Üyeliğe kabul edilen üyenin bilgileri kırk beş gün içerisinde Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) girilmesi gerektiğini ifade eden Yurtlu, “ Genel kurul, organ değişikliği ve yerleşim yeri değişikliği bilgileri elektronik ortamda mülki idare amirliğine bildirilmesi aksi takdirde idari işleme maruz kalınmaktadır” dedi.

ŞEFFAF OLUN HESAP VERİN

Dernekler başta olmak üzere STK’larda hesap verilebilirlik ve şeffaflığın önemli olduğunu belirten Yurtlu, “Üye kayıtları, gelir gider hareketleri ve faaliyetlerde yasal mevzuata göre işlem tesis edilmeli, faaliyetler üyelerin yanı sıra, gerekirse bağışçılar ile kamuoyuyla da paylaşılmalı; her zaman hesap verilebilmeli şeffaf olunmalıdır” şeklinde konuştu.

Kurumsal kimliğin kazanılması, STK bilincinin oluşması, kapasite arttırılması ve geliştirilmesi konularına da değinen Yurtlu, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizme finansmanın önlenmesi (KATF) hususlarında da uyarılarda bulundu. »Haber Merkezi