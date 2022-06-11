Bilgilendirme toplantısı yapıldı

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya din görevlileri ve daire personeli katılım sağladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna, il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek veriyor.

Her sene olduğu gibi bu senede destek vermeye devam ettiklerini belirten İl Müftüsü Ali Gülden, “Başkanlığımızın hizmet alanında önemli bir yere sahip olan kurban ibadeti kapsamında vatandaşlarımıza rehberlik etmek, kurbanlarını paylaşmak isteyen vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz arasında köprü olma noktasında müftülüklerimizce gerçekleştirilecek faaliyetlere ışık tutacak olan ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu İl Bilgilendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olacağız. Daha çok kişiye ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Haber Merkezi

