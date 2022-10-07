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Bilgilendirme semineri

Yozgat İl Müftülüğü tarafından ‘Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri’ düzenledi.

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
Bilgilendirme semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Yozgat'tan umreye gidecek vatandaşlar için ‘Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri’ düzenledi. 
Umreye gidecek vatandaşlar için Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen seminerde İl Müftüsü Ali Gülden ‘İbadet Bilinci ve Umre İbadeti’ ve ‘Yolculuğa Çıkmadan Önce Manevi Hazırlık ve Umrede Temel Sağlık Bilgileri’ konularında ders verdi.
Ayrıca seminerde ‘Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci’, ‘Ana Hatlarıyla Umre Menasiki’, ‘Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı’, ‘Hz. Peygamber (sav), Mescid-i Nebi ve Medine’ ve ‘Kadınlara Özgü Haller’ konuları da işlendi.
Seminere katılan vatandaşların umre ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimlerin verildiğini söyleyen Gülden, seminere katılan vatandaşlara ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek, bilgilendirici ve eğitici umre seminerlerinin devam edeceğini belirtti. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Semineri
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