Bilgilendirici eğitim

Seminerde Kayseri Mali Müşavirler Odası TESMER Şube Başkan Yardımcısı ve eğitmeni olan SMMM Mesut Erhan Cihan eğitim verdi.

Gerçekleşen seminere Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, Nevşehir SMMMO Başkanı SMMM Filiz Sayın, Kırşehir SMMMO Başkanı SMMM Haydar Zengin, Çorum SMMMO Başkanı SMMM Ceyhan Baran ve Oda Genel Sekreteri SMMM Mustafa Torun, Kayseri SMMMO Başkanı SMMM Ali Yedikaya, Oda Genel Sekreteri SMMM Baki Gümüşoluk ve Yönetim Kurulu Üyesi SMMM Orhan Özçandır’ın yanı sıra çok sayıda meslek mensubu ve çalışanları katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat SMMMO Başkanı Evcimen, “Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan fiyat artışlarından dolayı vergi mükelleflerinin aktifinde kayıtlı olarak duran varlıklarının yeniden değerlemeye tabi tutulması kaçınılmaz olmuştur.

Bu sebeple meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek adına Yozgat SMMMO olarak böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik. Daha önce çevre illerdeki Mali Müşavirler Odalarımızda yapılan bu eğitimin son derece faydalı olduğunu bizzat katılıp yerinde görerek şahit olduk.” dedi.

Eğitimin sonunda çok faydalı bir eğitim olduğunu, kendilerine mesleki bilgi anlamında ciddi katkılar sağlandığını ve farklı konularda benzer eğitimlerin devamını beklediklerini dile getiren katılımcılar, oda yönetimine ve programın konuşmacısına teşekkür etti.

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, sunumundan dolayı Mesut Erhan Cihan’a teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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