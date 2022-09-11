Bilgilendiren sohbet

Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen ve Yozgat İl Müftülüğü sosyal medya hesapları üzerinden çevrimiçi yayınlanan programda vatandaşlar dini konularda bilgilendiriliyor.

Düzenlenen çevrimiçi programlara konuk olan TRT İran temsilcisi Serdar Aydın ve Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Lütfi Aydın, hem sohbet edip hem de bilgi verdiler.

Programlarda TRT İran temsilcisi Serdar Aydın "Her Zaman Meyve Veren Bir Ağaç: Güzel Söz" konulu sohbeti ile; Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Lütfi Aydın ise "Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci" konulu sohbeti ile vatandaşları bilgilendirdi. »Haber Merkezi