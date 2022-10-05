Bilgi verdi

Gece ve gündüz devem eden çalışmalar hakkında konuşan Yalçın, “En problemli hatlarımızdan biri daha tamamen yenilendi. Yağmur çamur demeden, gece gündüz dinlenmeden halkımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Su kesintimiz planlanandan uzun sürse de çok şükür çalışma kazasız, belasız tamamlandı. Gültepe Mahallemiz dışında tüm mahallelerimize su verilmeye başlandı. Son bir bağlantı yapılarak en kısa sürede Gültepe Mahallemizin suyu da açılacaktır. Kıymetli vatandaşımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

»Haber Merkezi