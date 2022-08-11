Bilgi aldı

Okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş, Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş, yapılan çalışmaları incelerken bilgiler aldı. »Haber Merkezi
11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ziyaretlerine ara vermiyor.
Okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş, Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş, yapılan çalışmaları incelerken bilgiler aldı. »Haber Merkezi