Bilgi aldı

Sorgun Eğriöz Deresi'nin ıslah edildiğini belirten Başşer, “Sorgunumuzu pis kokudan ve görüntü kirliliğinden kurtarıyoruz. Bin 200 metrelik Eğriöz deresinin zeminine 40 santim taş, 30 santim beton döküyoruz. Yan duvarları 3.5 metre yüksekliğinde taş duvarlar örüyoruz. Dere ıslahı yapılan alanda inceleme yaptık. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldık” dedi. »Haber Merkezi

