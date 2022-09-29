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Bilgi aldı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun ilçesinde dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Sorgun Eğriöz Deresi ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Başer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Bilgi aldı

Sorgun Eğriöz Deresi'nin ıslah edildiğini belirten Başşer, “Sorgunumuzu pis kokudan ve görüntü kirliliğinden kurtarıyoruz. Bin 200 metrelik Eğriöz deresinin zeminine 40 santim taş, 30 santim beton döküyoruz. Yan duvarları 3.5 metre yüksekliğinde taş duvarlar örüyoruz. Dere ıslahı yapılan alanda inceleme yaptık. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldık” dedi. »Haber Merkezi
 

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