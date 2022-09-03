Kaymakam Topuz, KOP tarafından da mali destek verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında faaliyete giren turşu üretim tesisi hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlce Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın’dan ve fabrikayı işleten Kadın Kooperatifi üyelerinden fabrikanın işleyişi ve içinde bulunan makinalar hakkında bilgi alan Topuz, “Oluközü Beldesinde faaliyete giren turşu üretim tesisinde incelemelerde bulunduk. Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeye KOP tarafından da mali destek verilmişti. Oluközü Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayan ‘Meşhur Oluközü Turşusu’ üretim tesisi hem ilçenin hem de beldenin tanıtımına katkı sağlayarak aynı zamanda da bölge halkına istihdam sağlamıştır” dedi. »Haber Merkezi