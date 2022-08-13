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Bilgi aldı

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, ilçede faaliyet gösteren Base Metal üretim firmasını ziyaret etti.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Bilgi aldı

Ziyaretinde Kaymakam Aydın’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. Firma sahibi Adnan Karamıstıkoğlu tarafından ilk olarak fabrikada üretilen gözlük çerçevesi, bakır ürünler (bakır saat, bakır sulak, bakır aynalar, bakır küvet ve lavabolar, bakır mutfak eşyaları ve bakır hediyelik eşyaları vb.) hakkında bilgiler alan Aydın, daha sonra ilçede bulunan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında, Base Metal firmasında beceri eğitimi (staj) görecek öğrenciler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. »Haber Merkezi

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