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Bıçaklı kavgada bir ölü

Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, şüpheli tutuklandı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Bıçaklı kavgada bir ölü

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 
»AA

Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı Kavgada Bir ölü
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