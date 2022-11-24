Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafı ile sabah çayı içerek sohbet eden Keven, “Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik. Allah esnafımızın yardımcısı olsun. Esnafımız halkın alım gücü olmadığı için yoğunluğun olmamasından dolayı dertli! Esnafı, çiftçisi, üreticisi hep birlikte bu ülkeye sahip çıkacağız. Esnafın siftahına engel olan zincir marketlere düzenleme getireceğiz. Bıçak kemiği de geçti artık!” diye konuştu. »Haber Merkezi

