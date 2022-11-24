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“Bıçak kemiği de geçti”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Kapalı Pazar Yerinde kurulan Çarşamba pazarında esnafı ziyaret etti.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Bıçak kemiği de geçti”

Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafı ile sabah çayı içerek sohbet eden Keven, “Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik. Allah esnafımızın yardımcısı olsun. Esnafımız halkın alım gücü olmadığı için yoğunluğun olmamasından dolayı dertli! Esnafı, çiftçisi, üreticisi hep birlikte bu ülkeye sahip çıkacağız. Esnafın siftahına engel olan zincir marketlere düzenleme getireceğiz. Bıçak kemiği de geçti artık!” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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BIÇAK KEMİĞİ DE GEÇTİ
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