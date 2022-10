Beyaz önlükler giyildi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Yozgat Veteriner Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Üniversite Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan yaptı. Beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimliğe ilk adımlarını atacak öğrencilerini kutlayan Prof. Dr. Gönülalan konuşmasının devamında: “Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan öğrencilerimiz; Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanarak meslek camiamızın birer ferdi olmaya karar verdiler ve meslek eğitimi anlamında büyük birer adım attılar. Her bir öğrencimiz attıkları bu adım dolayısı ile kutlanmayı hak ediyorlar. Bütün öğrencilerimi candan kutluyor ve alkışlıyorum. Beyaz önlüklerini giyecek değerli öğrencilerimin unutmaması ve her zaman akıllarında tutması gereken bazı kurallar olduğunu ifade etmek istiyorum; Yapacağınız mesleğin muhatabı insanlık olmakla birlikte, en küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah'ın eseri olarak değerlidir ve O'nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir. İnsanlığın merhametinin tecellisi ise üniversite hayatınız ile ilk adımlarınızı attığınız Veteriner Hekimliği mesleğidir. Bu törenle beyaz önlüklerini giyen öğrencilerimiz omuzlarına insanlık adına önemli görevlerin yüklendiğini kabul etmektedir. Birazdan giyeceğiniz beyaz önlükleriniz, Veteriner Hekimliği sanatını icra ederken mesleki sorumluluklarınızı hatırlatacak olan bir sembolik anlam da taşımaktadır. Fakültemizde alacağınız eğitimin sonunda meslek hayatına atılırken, hekimlik sanatının ilk iki kadim kuralını; öncelikle zarar vermemek ve akabinde yararlı olmak, yaşatmak olduğunu temel düstur olarak aklınızda daima kalacağına eminim. Veteriner Hekimliği sanatı, halden anlamayı, sabrı, hoşgörüyü ve tevazuyu gerektirir. O yüzden beyaz önlük, sadece bir giysiyi değil, ifade ettiğim mesleki ve insani sorumlulukları da ifade etmektedir. Öğrencilerimizin, bu sorumlulukların bilincinde olarak eğitimlerini başarıyla tamamlamalarını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, veteriner hekim olma yolunda ilk adımlarını ‘Beyaz Önlük' giyerek atan Üniversitemiz Veteriner Fakültesi öğrencilerine önlük giydirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karadağ konuşmasının devamında: “Hayatın süreçlerinde bizleri sevinçli ve mutu kılan güzel an ve zaman dilimleri vardır. Onlardan bir tanesi de kıymetli öğrencilerimizin yaşamakta olduğu önlük giyme merasimi. Bu heyecanınıza ortak olmak ve eşlik etmek beni de ziyadesi ile mutlu etti. Veteriner Fakültesi öğlencilerimizin bu heyecanını birlikte paylaşarak biraz sonra o beyaz önlüklerini giydireceğiz. Beyaz önlük kendi içerisinde çok şey ifade ediyor. Veteriner hekimlerimiz canlı âlem içerisinde kendi yaratılış sürecini aksi şekilde yönetmeden masum diyebileceğimiz canlı varlık olan hayvanlar âleminin hekimleri olmak ve onların hastalık süreçlerini yönetmek adına önlükleri giymiş olmak onlara verilecek sözün bir başlangıcı. Önlük gitmek bir semboldür. Tabi onu giymekle birlikte bazı sorumluklarınızın ve yükümlülüklerinizin olduğunu hatırlamış olacaksınız. Mesleğe olan saygı, sadakat ve değer o mesleğe ne biçtiğiniz ile ilgili olan bir şey. Bu mesleği seçmişseniz veteriner hekim olmak gibi hayalinizin de gereğini şu anda yerine getiriyorsunuz. Veteriner hekim olduktan sonra da mesleğiniz ile ilgili yapılması gereken ne varsa onu merkeze koyup, sorumluluklarınız ve hedefleriniz çerçevesinde iş ahlakı ve edebini kuşanarak süreçleri yönetin. Bu ülkenin yarınları olan gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin meslek hayatında başarılı olması bizleri de ziyadesi işe mutlu edecektir. Bu vesile ile beyaz önlük giyme töreniniz hayırlı olsun. Eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz moderatörlüğünde çevrimiçi ‘Avrupa’da Veteriner Hekimlik ve Uzmanlık’ konulu konferansı ile devam etti.

Konuşmaların ardından 238 öğrenci beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı.

»Haber Merkezi