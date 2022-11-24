Beyaz önlükler giyildi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende öğrenciler, hekimliğe ilk adımlarını atamalarının gururunu ve heyecanını yaşadılar.

Törene Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katılım sağladı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi yaptı. Beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını atacak öğrencilerini tebrik eden Çelebi, “Bugünü beyaz önlük giyme töreni seçmemizin nedeni 21-26 Kasım haftasının "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" olmasıdır. Beyaz önlük ilk defa Roma Senatosu seçimlerinde adayların saf ve temiz oluşunu simgelemek için kullanıldı. Siz de beyaz önlüğü giydiğiniz bugünden itibaren saflığın, sevginin, iyi niyetin, sabrın, çalışkanlığın ve temizliğin temsilcisi olan öğrenciler ve daha sonra da diş hekimleri olmalısınız.” dedi.

Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyen Rektör Ahmet Karadağ, “Diş hekimi olma yolunda ilk adımlarını ‘Beyaz Önlük' giyerek atan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine önlük giydirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Karadağ konuşmasının devam ederek Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşu ve eğitim öğretim süreçlerine başlama serüveninden bahsetti. Geleceğin diş hekimlerini yetiştirmek için fedakârlık gösteren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi ve ekibine teşekkür etti.

“GELİŞİMİNİ HIZLA SÜRDÜRÜYOR”

Diş hekimliği fakültesinin başarı ile yönettiğini eğitim kadrosu ve gelişimini hızla sürdürdüğünü dile getiren Karadağ, “Öğrencilerimizin laboratuvar imkânlarına ulaşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Diş sağlığına yönelik şehrimize katkı sunması temelinde 18 adet ünit ve görüntüleme cihazı ile en kısa sürede hizmet vermek istiyoruz. 2023 yılının ilk yarı yılında bu ünitlerin alt yapılarını tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedeflemekteyiz. Değerli Veliler; Yozgat Bozok Üniversitesi yükseköğretime çok güçlü hitap ediyor. Bizlere emanet ettiğiniz öğrencileriniz amatör ruhla çağın ve dünyanın normlarına uygun bir eğitim öğretim rahlesinden geçirilmektedir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.” dedi

“RENK, DİL, DİN AYRIMI GÖZETMEKSİZİN”

Diş hekimliği öğrencilere sorumluluklarının büyük olduğunu söyleyen Karadağ, “Beyaz önlükle birlikte mesleki anlamda ilk adımı atmaktasınız. Diş hekimi olma sorumluluğunu giyindikleri önlük ile üzerlerine giyindiler. Bu mesleği edeple ahlakla insani boyutlarla icra edecekler. Renk, dil, din ayrımı gözetmeksizin insanlığa sağlık noktasında önemli hizmetler vereceksiniz. O yüzden beyaz önlük, sadece bir giysiyi değil, ifade ettiğim mesleki ve insani sorumlulukları da ifade etmektedir. Öğrencilerimizin, bu sorumlulukların bilincinde olarak eğitimlerini başarıyla tamamlamalarını diliyorum.” diye konuştu.

Törende 2021- 2022 öğretim yılı güz yarıyılında derslerinde gösterdikleri başarıdan dolayı onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi. Daha sonra Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarına cübbelerinin giydirilmesiyle son buldu. »Haber Merkezi