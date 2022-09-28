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Beyannameler güncellenecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek programlarından yararlanmak isteyen işletmelerin beyanname güncellemelerini yapması gerekiyor. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Beyannameler güncellenecek

Beyanname ve destek başvuruları hakkında bilgi veren KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek Programları modeli işletme başvurusuna dayalı bir sistemdir. KOSGEB destekleri geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. KOSGEB Destek programlarından yararlanmak isteyen işletmelerin Türk Ticaret Kanununda tanımlı Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt işlemleri, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Müdürlüğümüze destek başvurusu yapacak işletmelerimiz ile girişimcilerimizin veri tabanına kayıt olmaları ve KOBİ bilgi beyannamelerinin güncel olması gerekmektedir. Veri tabanına kayıtlı olmayan veya beyannamesi güncel olmayan işletmelerimizin ve girişimcilerimizin, öncelikle KBS sisteminden KOSGEB veri tabanına kayıt ve beyanname güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. KOBİ’ler, işletme yetkilisinin e devlet kullanıcı adı ve şifresi ile KBS sistemi üzerinden online olarak işletme kayıtlarını ve KOBİ bilgi beyannamelerini güncelleme işlemlerini yapabileceklerdir. Maliyede mükellef olan; imalat, bilişim, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet yürüten KOBİ ölçeğindeki işletmelerimiz KOSGEB destek programlarına başvuru yapabilmektedirler. KOBİ’ler tarafından müdürlüğümüze yapılacak KOSGEB Destek Programları Başvuruları www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden online olarak yapılmaktadır. KOSGEB veri tabanına kayıt ve Beyanname güncellemeleri ile Destek Programlarına başvuru işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Beyannameler Güncellenecek
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