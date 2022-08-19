‘Besicilerin yanındayız’

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) katılımı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yozgat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birlik Başkanı Yıldırım ile Konya ilinde, koyun yününün işlenerek katma değer üretilmesi ve yetiştiricilerin yüksek getiri elde etmeleri amacıyla toplantı yapıldı.

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