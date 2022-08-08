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Berat bebek destek bekliyor

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Kastamonulu Berat Çelik için gönüllüler tarafından Yozgat’ta stant açıldı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:15
Berat bebek destek bekliyor

Henüz 4 buçuk aylıkken SMA teşhisi konulan 15 aylık Berat bebek Yozgta’tan destek bekliyor. Valilik izinli destek kampanyası ise yüzde 80 seviyesinde. Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi 4,5 aylıkken konulan Berat Çelik bebek şu an 15 aylık. Yurt dışındaki gen tedavisi için 11 Kasım 2021 tarihinde başlatılan valilik izinli destek kampanyası yüzde 80 seviyesine ulaştı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Berat bebek gönüllüleri; “Eğer 13 kiloyu geçerse bu sefer tedavisinin başarı oranı yüzde 95’lerden aşağı düşüyor. Mamasının belli bir oranı var. Bu paranın bir an evvel toparlanması ve Berat bebeği tedavi olması gerekiyor. Eller çoğaldıkça yükler hafifler. Berat Bebek için Yozgat’tan destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Berat Bebek için çaba gösteren Üniversite öğrencileri ve Berat bebek gönüllü temsilcileri, “Berat bebeğin 4,5 aylıkken sonuçları geliyor, sonuçları geldikten sonra hastaneye yatırıyorlar. Hastaneye yatırıldıktan sonra Türkiye’de bu Spinoza denilen ilacı veriyorlar. Bu ilaç hastalığı yüzde 60, yüzde 70 oranında yavaşlatıyor” şeklinde konuştular.
‘AZ ÇOK DEMEYİN’
Herkesin az çok demeden yardım eli uzatması gerektiğinin altını çizen gönüllüler,” Bizler Berat bebeğimizin gönüllüleriyiz. 21’inci Uluslararası Sürmeli Festivalinde standımızı açtık. Vatandaşlarımız az çok demeden destek veriyor. Berat bebeğimizin gönüllülerine herkese ihtiyacı var. Bu yüzden kimse az olur falan demesin elinden ne kadar geliyorsa yardım etsin. Festival ile birlikte bizde standımız kapatacağız. Ama esnaflarımıza kumbaralarımız bıraktık oralardan da bizlere yardım edebilirler ayrıca telefon operatörlerinden BERAT yazıp 6323’e gönderebilirler. İş Bankası TR97 0006 4000 0011 2330 4479 98 hesap numaralı Gülşen Solak Çelik adına yardım yapabilirler” dedi. 
Son olarak gönüllüler, şunları söyledi; “Hayır hiçbir şekilde kaybolmuyor. Bu paranın girişi var çıkışı yok. Valilik nezdinde bu para toplanıyor. Dekontlar müfettişler eşliğinde kontrol ediliyor. Allah korusun eğer ki Berat bebeğe bir şey olursa bu toplanan para yine SMA hastası çocuklar için kullanılıyor. Bir bebeğe umut oluyorlar.” »Sema Nur Koçaker

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Berat Bebek Destek Bekliyor
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