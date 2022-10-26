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“BENİM KÖYÜM”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Teşkilatı ‘Adım Adım 2023: 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları’na önümüzdeki hafta başlayacak.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“BENİM KÖYÜM”

‘Adım Adım 2023: 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları’nın başlatılacağını belirten MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, bu kapsamda Yozgat merkeze ve ilçelere bağlı tüm köyleri gezeceklerini ifade etti. 
Köyüm Benim temalı sohbet toplantıları kapsamında köy köy dolaşacaklarını söyleyen Başkan Irgatoğlu, “En ücradaki köylerimize giderek vatandaşlarımız ile kucaklaşacağız. Sohbet toplantılarında, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası yolunda üstlendiği sorumluluğun değeri bütün ayrıntılarıyla anlatılacaktır.” dedi.
Tam kadro olarak gezilerini gerçekleştireceklerini ifade eden Irgatoğlu, “Sohbet toplantılarında 2023 seçimlerinin önemi vatandaşlara anlatılarak Cumhur İttifakı MHP ve Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyeceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın istek ve önerileri not alınarak gerekli kurumlara iletecek sorunların ortadan kalkması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” şeklinde konuştu.
“MİLLETVEKİLİMİZLE GEZDİK” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatildeyken MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in Yozgat’a geldiğini belirten Irgatoğlu, “Milletvekilimiz ile ‘Benim Köyüm’ toplantısı öncesi gezilerimizi yaptık. İlçelerimizi ve köylerimizi gezerek vatandaşlarımız ile sohbet edip isteklerini dinledik. Bu proje doğrultusunda da hem gittiğimiz hem de gidemediğimiz köylerimize gideceğiz. Milletvekilimiz ile gezdiğimizde gerçekten bize karşı çok büyük bir sevgi vardı. Vatandaşlarımızı böyle görünce bizlerde mutlu olduk. İnşallah bu gezilerimizle de vatandaşlarımızın yanında olacağız.” dedi. »Selma Şahin 

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BENİM KÖYÜM
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