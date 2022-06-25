Belirsizlik sürüyor

TOKİ tarafından yapımı devam eden proje kapsamında konut alıp oturacak olan vatandaşlar, konutlarının kendilerine ne zaman teslim edileceğini merak ediyorlar. Konut sahipleri, teslim tarihi konusunda yetkililerden bilgi alamadıklarını, mağdur olmamak için teslim tarihinin kendilerine bildirilmesi gerektiğini aktardılar.

Vatandaşların tepkisi üzerine yaptığımız araştırma neticesinde, yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre; projenin Temmuz ya da Ağustos ayları içinde teslim edilmesi ön görülüyor. Projenin yüklenici firma tarafından tamamlanıp TOKİ’ye teslim edilmesinin ardından konut sahiplerine en geç Eylül ayında teslim edileceği tahmin ediliyor.

» Rabia Şahin