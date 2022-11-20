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Belinay aferin aldı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u, Kur’an Kursu öğrencisi Belinay ziyaret etti.  

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
Belinay aferin aldı

Belinay, ziyaretinde aldığı eğitimlerden dolayı bildiği tüm duaları okudu. Kur’an Kursu öğrencisinin bu performansından mutlu olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Bu güzel güne Belinay kızımızı kurumumuzda misafir ederek başladık. Tanışır tanışmaz 4-6 yaş Kur'an Kursuna gittiğini ve çok dua bildiğini bizlere söyledi. Almış olduğu eğitim kapsamında öğrenmiş olduğu dua ve ilahileri mübarek Cuma saatinde bizlerle paylaştı. Kendisi gibi ağzından dökülen güzellikler ile içimize huzur veren yavrumuzu yetiştiren ailesini ve öğretmenini tebrik ediyor, kızımızın bahtının açık olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Belinay Aferin Aldı
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