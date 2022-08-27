Belgelerini aldılar

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Staj Seferberliği” projesi kapsamında Yozgat’ta projeye katılan öğrenciler, İl Müftülüğü tarafından belgelerini aldı.

Gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen "Kariyer Kapısı Staj Seferberliği” projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığınca il müftülüklerine bağlı birimlerde staj seferberliği başlatılmıştı.

Proje kapsamında Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde 8 İlahiyat Fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen staj programında, İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri İl Müftülük makamı başta olmak üzere müftü yardımcılığı, müdürlük, vaizlik, uzmanlık ve diğer unvanlarda din hizmetinin görev ve sorumlulukları ile diğer birimlerin işleyişleri hakkında teorik ve pratik olarak 20 günlük yoğun ve kapsamlı bir staj eğitimine tabi tutuldular.

Stajyerler belgelerini İl Müftü Vekili Mehmet Akif Karabulut, İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Kelli ve Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz'ın elinden teslim alarak staj sürecini tamamlamış oldular. Stajyerler, müftülüğün halkın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmesine şahit olduklarını ve bundan mutlu olduklarını ve kendilerinin de ileride bu kurumda görev almaktan mutlu olacaklarını ifade ettiler.

Stajyerlere müftülük tarafından hazırlanan hediyeler İl Müftü Vekili Mehmet Akif Karabulut tarafından takdim edildi. Karabulut, stajyerlere teşekkür ederek bundan sonra ki hayatlarında başarılar diledi. »Haber Merkezi

