Belgeler verildi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları ve öğretim elemanları katıldı.

Toplantı öncesi Üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Hayıt, UZEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri, istatistik veriler, yazılım ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Uzaktan Eğitim sürecinde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin önemli başarılara imza attığını ve Bozok Akademi’nin de bu sürecin devamı olduğu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim ve öğretim süreçlerini sadece program ve bölümleri ile icra etmiyor. Aynı zamanda topluma dokunan ve hayat boyu öğrenmenin adı olan Bozok Akademi’nin de icrasını yapıyor. Bu anlamda Yozgat Bozok Akademi birçok insanın beklentilerine cevap vererek yükseköğretimde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin tanınırlığına önemli katkılar sağladı. Bozok Akademi bir kamu hizmeti ve hayat boyu öğrenmenin bir ana unsuru olduğuna göre bunu da Yozgat Bozok Üniversitesi hayata geçirmişse biz de istiyoruz ki Anadolu Üniversiteler Birliği’ne mensup üniversiteler buraya katkı sunsunlar ve oradan da hocalarımız ders alsınlar. Dolayısıyla hayat boyu öğrenmeyi öyle bir noktaya taşıyalım ki bu akademik platform, ülkemizdeki birçok insana dokunsun ve onların hayat boyu öğrenmelerine katkıda bulunsun. Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Akademi ile bu anlamda öncü ve alanında tek. Yozgat Bozok Üniversitesi akademyada eğitim öğretim süreçlerine bundan sonra da daha güçlü bir şekilde hitap edecektir. Akademya sürekli güncellemeyi ve yenilenmeyi öngören bir kurum olduğu için biz de kendimizi sürekli güncellemeyi ve yenilemeyi esas alarak eğitim öğretim süreçlerinin her kademesinde üniversitemize bir kimlik ve marka kazandırmak istiyoruz. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu başarı hikâyesinin ana unsurları bu üniversitenin akademisyenleri, yönetimi ve bütün çalışanlarıdır. Önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversiteler Birliği üye üniversiteler olan Niğde Ömer Halis Demir ve Malatya İnönü Üniversitelerini ziyaret ederek Üniversitemiz Uzaktan Eğitim ve Bozok Akademi ile ilgili görüşmelerde bulunacağız. Bozok Akademi platformu Anadolu Üniversiteler Birliği’nin de desteği ile 7’den 70’e her kesime önemli katkılar sunacak ve bu üniversitemizin tanıtılmasında ve marka üniversite olmasında süreçleri daha önemli noktalara taşıyacaktır. Bu sürecin mimari Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü personeline, Bozok Akademi’de ders açan ve birinci döneminde 6 haftalık eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğretim elamanlarına teşekkür ediyor, başarılarından dolayı kutluyorum.” Program Bozok Akademi’de açtıkları derslere kayıtlanma oranları yüksek olan öğretim elemanlarına belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

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