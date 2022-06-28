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Belge verildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” belgesi verildi.

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Belge verildi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri programı kapsamında gerekli şartları taşıyan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” belgesi verildi.
Belge takdimi öncesinde konuşan Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, “Kronik hastalıklar başta olmak üzere sağlık açısından oluşabilecek risk faktörlerinin temeline inildiğinde beslenme bozukluğu hareketsiz yaşam ve obeziyeti görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız da öncelikli olarak kamu kurumlarından başlayarak, özel sektör ve halka yayacak şekilde hareketi, beslenmeyi ve fiziksel aktivitelere özendirecek eylem planları düzenliyor. Çalışanlar başta olmak üzere bilgilendirmelerde bulunarak çalışma ortamlarının uygunluğunu tespit ediyoruz. Üniversite hastanemizin müracaatları doğrultusunda gerekli şartların sağlanıldığı görülerek Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri belgesini hastane yönetimine veriyoruz” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise hastane çalışanlarımızın sağlıkçı olması hasebiyle bu şuur ve  bilinçle hareket ettiğini belirterek o dinamik yapının Yozgat  Bozok Üniversitesi'nin bütününde var olduğunu söyledi.
Karadağ, “Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemiz ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri’  belgesinin gereklerini farkındalık oluşturacak şekilde yerine getirecektir. Gerek öğrencilerimiz ve çalışanlarımız gerekse de hastalarımızla amaca matuf bir şekilde konula ilgili bir disiplin kazandırmak adına  bilinçlenmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Belgeyi, Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı. Dr. Mehmet Parlak, Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat’a takdim etti.
»Haber Merkezi
 

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Belge Verildi
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