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Belge töreni gerçekleştirildi

Yozgat Şehir Hastanesinde ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı’ gerçekleştirildi. Koruyucu, geliştirici rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş amacıyla yoğun bakım hemşireleri yetiştirmek olan eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Belge töreni gerçekleştirildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Yoğun Bakım Hemşiresi Aynur Koçak ve ekibi Koordinatörlüğünde düzenlenen programa hastanemiz yoğun bakım hemşirelerimiz ile birlikte birçok hastaneden hemşire katılmıştır. Hastanemiz Teorik eğitimleri Konferans salonumuzda verilirken uygulamalı eğitimler hastanemizin ilgili bölümlerinde tamamlanmıştır. Bu eğitimde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sertifika alan tüm katılımcılara bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Belge Töreni Gerçekleştirildi
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