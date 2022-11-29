Belge töreni gerçekleştirildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Yoğun Bakım Hemşiresi Aynur Koçak ve ekibi Koordinatörlüğünde düzenlenen programa hastanemiz yoğun bakım hemşirelerimiz ile birlikte birçok hastaneden hemşire katılmıştır. Hastanemiz Teorik eğitimleri Konferans salonumuzda verilirken uygulamalı eğitimler hastanemizin ilgili bölümlerinde tamamlanmıştır. Bu eğitimde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sertifika alan tüm katılımcılara bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.” dedi.

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