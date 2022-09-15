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Belge taktim töreni

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi üniversite rektörlerinin katılımıyla İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni ve Anadolu Üniversiteler Birliği Kurumsal Akreditasyon Süreci Tecrübe Paylaşım Toplantısı’na katıldı.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Belge taktim töreni

İnönü Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” almaya hak kazanması sebebiyle Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Törenine, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin KAR, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin rektörleri,  Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Bozok Üniversitesi UZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Hayıt, Bozok Üniversitesi Kalite Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Kanoğlu ve akademisyenler katıldı.
Törende, 2021 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı’na dâhil edilerek akredite edilen İnönü Üniversitesi’ne “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” takdim edildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın da katıldığı tören sonrası kurumsal akreditasyon sürecini tecrübe etmiş olan Anadolu Üniversiteler Birliği üye üniversitelerin deneyim ve tecrübeleri masaya yatırıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni" ve "Anadolu Üniversiteler Birliği Kurumsal Akreditasyon Süreci Tecrübe Paylaşım Toplantısı" için bulunduğu Malatya'da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ toplantı ve ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye İnönü Üniversitesi’nin “Kurumsal Akreditasyon Belgesi”ni almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin pek çok alanda mesafe kat etmesinin bölgemiz ve ülkemizin gelişimi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Karadağ, programa yaptıkları ev sahipliklerinden dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ve üniversite personeline teşekkür etti. 
»Haber Merkezi

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Belge Taktim Töreni
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