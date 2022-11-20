Belediyeye ziyaret

Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Sungur, “Çok kıymetli dava arkadaşlarım Yozgat İl Genel Meclis Başkanımız Sayın İskender Nazlı, AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcımız Sayın Nurullah Nurdoğan ve Kadışehri İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Şahabettin Aksoy Beyler ziyaretime geldiler. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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