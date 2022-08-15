Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.864,25
ALTIN
1.038,40
DOLAR
17,96
STERLİN
21,82
EURO
18,44

Belediye’ye ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:30
Belediye’ye ziyaret

Bozdağ,  Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan çeşitli yatırım ve hizmetlerin açılışını yaptıktan sonra belediyeye geçti.
Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdağ'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla da eşlik etti. »AA

Anahtar Kelimeler:
Belediyeye Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit ailesi unutulmadı
Şehit ailesi unutulmadı
Eski damat dehşeti
Eski damat dehşeti
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
‘Toprağı da insanı gibi cömert’
‘Toprağı da insanı gibi cömert’
Okumalı sohbet
Okumalı sohbet
SorFest’e yoğun ilgi
SorFest’e yoğun ilgi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim