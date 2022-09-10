Belediyeden park

İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur’an Kursu bahçesine Yozgat Beledisi tarafından oyun parkı inşa edildi.

Yapımı tamamlanan oyun parkını inceleyen İl Müftüsü Ali Gülden; "4-6 yaş Kur’an kursumuzda eğitim gören yavrularımızın istifade edeceği bu güzel oyun parkının hayırlı olmasını diliyorum. Bu faydalı eseri eğitim öğretim dönemi öncesinde tamamlayıp çocuklarımızın kullanımına sundukları için Yozgat Belediyesi' ne ve değerli belediye başkanımız Sayın Celal Köse beyefendiye müftülüğümüz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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