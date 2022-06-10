Belediye’den farklı tarife

Yozgat’ta düzenlenen U16 Futbol Ligini şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanan Yozgat Belediyesi Bozokspor, grup müsabakalarının ilk gününde rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı. Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakalarında Kırıkkale Ayyıldızspor ile karşı karşıya gelen Yozgat Belediyesi Bozokspor müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibini zorlanmadan 7-0 mağlup eden Yozgat temsilcisi hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, futbolda ve hentbolda Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak çok güzel işlerin altına imza attıklarını söyledi. Futbolda da, hentbolda da namağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşadıklarını hatırlatan Köse, ‘’Bünyemizde faaliyet gösteren Yozgat Belediyesi Bozokspor A takımları ile başarılı sonuçlar alırken, alt yapıları ile de başarıdan başarıya koşuyor. Özellikle Futbolda Yozgat’ın en geniş alt yapı potansiyeline sahip olan takımımız alt yapıda da çok başarılı işlerin altına imza atıyor. Bir çok alt yapı liginde şampiyonluk turu atan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımımız U16 Futbol Ligi’ni de şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde Kırıkkale Ayyıldız takımı ile karşı karşıya gelen ekibimiz güçlü rakibini net bir skor ile 7-0 mağlup ederek müsabakalara da güzel bir başlangıç yaptı. Ben takımımızın kalan müsabakalarını da rahat bir şekilde kazanarak bir üst tura çıkacaklarına inanıyorum. Oyuncularımızı göstermiş oldukları başarıdan dolayı da kutluyorum’’ dedi.