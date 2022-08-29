Belediyeden davet

Çekerek Belediyesi ve Tuzla Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen “Sahne Senin Türkiyem” adlı çocuk oyunları, çocuklar için sahne alacak. Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenecek olan çocuk oyunları 29 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00 ve 15.30' da sahne alacak.

Tüm halkı çocuk oyunları gösterimine davet eden Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Çekerek Belediyesi ve Tuzla Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen “Sahne Senin Türkiye’m” adlı Çocuk Oyunları 29.08 2022 Pazartesi günü saat 13:30 ve 15:30’da Kaymakamlık Konferans Salonunda sahnelenecektir. Organizasyonumuza aileleri ile birlikte tüm ilçemizin çocukları davetlidir" dedi.

»Haber Merkezi