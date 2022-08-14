Belediyeden aşure ikramı

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulunan Başkan Akın, “Kadışehri Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısı ile her yıl yaptığımız gibi bu yıl da aşure dağıttık. Muharrem ayının 10. günü nedeniyle yaptırdığımız aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Bugün ortak paydada buluşma günüdür. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Belediye olarak vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi. »Haber Merkezi

