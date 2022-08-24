Belediyeden arsa satışı

Satışın belediye encümeni huzurunda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 4 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 29.08.2022 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye encümeni huzurunda Belediye Konferans Salonunda satışı yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız Yazı İşleri Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler” dedi.
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Satışın belediye encümeni huzurunda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 4 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 29.08.2022 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye encümeni huzurunda Belediye Konferans Salonunda satışı yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız Yazı İşleri Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler” dedi.