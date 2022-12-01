BELEDİYEDE GİZLİ SAKLI İHALE

Yozgat Belediyesi’ne ait belediye binası karşısında bulunan 300 araçlık kapalı otopark, Büyük Cami altında bulunan 200 araçlık kapalı otopark, Lise Caddesi, vali konağı arkasında bulunan 30 araçlık açık otopark ve Abide İşhanı karşısında bulunan 25 araçlık açık otopark alanlarının 2886 Sayılı devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre “açık artırma usulü” ile kiraya verileceği 18 ve 21 Kasım tarihlerinde yayınlanan ilanlar ile duyurulmuştu.

İlanlarının yayınlanması ile birlikte Yozgat kamuoyunda tartışmalara neden olan ihaleyle ilgili son olarak önceki dönem belediye başkanı Kazım Arslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündem oldu.

BAŞKAN YARDIMCISI TANIŞMAN: “İHALE BASINA KAPALI!”

Tartışmalar üzerine, ihaleyi takip etmek için belediye hizmet binasına giden muhabirlerimiz belediye başkan yardımcısı tarafından “ihale basına kapalı” gerekçesiyle ihalenin yapıldığı meclis salonuna alınmadı.

Daha önce yapılan ihaleleri belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayan ve basında “İhaleler canlı yayında” şeklinde haberlere konu olan uygulamanın neden rafa kaldırıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.

Son olarak 2 Kasım’da yapılan arsa, iş yeri ve meskenlerin satış ihalesi canlı yayında kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Otopark ihalesinin daha önce yapılan ihaleler gibi canlı olarak yayınlanmaması, üstelik ihaleyi takip etmek isteyen basın mensuplarının başkan yardımcısı Murat Tanışman tarafından ihale salonuna alınmaması dikkatleri çekti.

KAZIM ARSLAN: “ZARAR ETTİRİP, İHALE EDİYORSUNUZ!”

İhale ile ilgili, Yozgat'ın tek kapalı otoparkını çalıştırmayı beceremediniz, içine girilmez hale getirip ne hikmetse zarar ettirip milli serveti heder ettiniz diyerek eleştirilerde bulunan eski belediye başkanı Kazım Arslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“ŞİMDİ SORALIM

Kazım Arslan tarafından bin bir zahmetle yaptırılan Yozgat'ın tek kapalı otoparkını çalıştırmayı beceremediniz, içine girilmez hale getirip ne hikmetse zarar ettirip milli serveti heder ettiniz.

Şimdi de yine Kazım Arslan'ın projesi ve daha bitmemiş olan Büyük Cami otoparkını da içine dahil edip 4 tane otoparkı "çalıştıramıyoruz, zarar ediyor" gibi sudan bir gerekçeyle elden çıkarıp İHALE ediyorsunuz!

Haydi SORALIM!

-Otoparkları elden çıkarmanın gayesi nedir?

-Koskoca emek ürünü otoparklar sadece 2000 TL ye hangi akıl ve vicdanla ihaleye çıkıyor?

-Sakın YBK'ya vereceğiz diye de masal okumayın!

-Belediye çalıştıramıyorsa belediye şirketi olan YBK bu otoparkları nasıl çalıştıracak?

-Daha açık soralım, bu durum otoparkları kime ya da kimlere peşkeş çekme hazırlığıdır.

-Yaptığınız bir tane otopark mı var ki yapılanı bu kadar ucuza ve bu kadar pervasızca elden çıkarıyorsunuz?

-Sizde emeğe saygı ve milletin malına sahip çıkma diye bir duygu yok müdür?

- Millet bunları anlamaz mı sanıyorsunuz?

-Ne yapmak istediğiniz belli ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağım!

-Önce zarar ettir sonra ihale et, sat ne güzel değil mi?

HAYDI BAKALIM!”

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