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'Belediye işi gönül işi'

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından yol çalışmaları devam ediyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
'Belediye işi gönül işi'

Belediye tarafından ilçenin dört bir yanında daha konforlu ve güven yollar için çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yol çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti. Daha konforlu ve güvenli yollar için ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Coşar, “Vatandaşlarımızın huzuru için ekiplerimiz ile çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yollarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Belediye Işi Gönül Işi
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