Belediye durmak bilmiyor

İlçe genelinde yaşanan alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturan Akdağmadeni Belediyesi üst yapı çalışmalarına da durmak bilmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak için ilçemizin dört bir yanında başlattığımız yol yenileme çalışmalarımıza İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nin sıcak asfaltını yenileyerek devam ediyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu bir gün içerisinde Atatürk Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir yolu daha rahat ve konforlu hale getirmiş olduk. İlçemizin her noktasında kalıcı çözümler üretmek için ‘'Aşkla, Şevkle, Muhabbetle’ çalışmalarımıza durmak bilmeden devam edeceğiz." dedi.

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