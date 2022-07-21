Üretilen enerji sayesinde belediye bütçesine aylık 500 bin lira, yıllık ise 6 milyon TL gelir sağlanıyor.

Türkiye’nin gelişmekte olan sektörler kategorisindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran güneş enerjisi sektörü, sadece özel teşebbüslerin değil pek çok il ve ilçe belediyesi de elektrik enerjisi elde etme yolunda güneş enerjisi santrali kuruyor. Bu kapsamda Şefaatli Belediyesi de ilçeye 48 dönüm alan üzerine yaklaşık 45 milyon liraya mal olan Güneş Enerji Sistemi (GES) kurarak hem ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de ürettikleri enerjiyi satarak belediye bütçesine kazanç sağlıyor.

Güneş Enerji Santralinde 9 bin güneş enerji panelinden ayda 3,5 megavat elektik elde edilirken belediye de elektrik enerjisini satarak aylık 500 bin, yıllık ise 6 milyon TL gelir sağlıyor.

‘ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE’

Güneş Enerji Santralinin 3,5 megavat gücünde olduğunu ve 48 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu söyleyen Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Bugünkü maliyetlerle 45 milyonluk bir yatırım söz konusu. Ülke ekonomisine de yıllık 50 milyona yakın bir gelir elde etmekte. Günümüzde enerjinin açığa çıktığı ve sıkıntıların olduğu bir dönemde ülkemizin de enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına bizimde ufak bir katkımız oldu. Güzel ve örnek getirisi ve fayda maliyeti açısından da çok değerli bir proje. Yaklaşık 20’ye yakın personelimizde çalışmakta ve aynı zamanda bir istihdam da oluşturmaktadır. Üretken belediyecilik anlayışının güzel bir yansıması. Onun için mutluyuz ve gururluyuz. İnşallah diğer belediyelerimize de bu şekilde örnek oluruz.” dedi.

‘SABİT BİR GELİRE KAVUŞACAĞIZ’

10 bin nüfus altındaki bir belediyenin sahip olduğu en büyük Güneş Enerji Santralinin ilçelerinde olduğunu dile getiren Başkan Karaca, “9 bin tane güneş enerji panelimiz var. Ortalama 1 megavattan 500 bin TL getirisi var. Yıllık 6 milyon 1 megavattan 3 megavattan da toplam 18-20 milyon TL havanın şartlarına göre çok güzel bir getirisi var. Cenabı Allah’ın vermiş olduğu güneşi burada enerjiye çeviriyor, ilçemize veriyoruz ve karşılığında da para kazanıyoruz. Geçen yılki hesaplarımıza göre kendisini 4 yılda amorti edecekti artan kur fiyatları ve eklektiğe gelen zamlardan dolayı 2 yıl içerisinde toplam maliyeti amorti edecek bir işletme var. 2 yıl sonra tesis tamamen belediyemize kalacak ve uzun yıllar boyunca gelir elde edecek ve sabit bir gelire kavuşmuş olacağız. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle de vatandaşlarımıza ilçemize yatırım olarak geri dönecek. 10 bin nüfus altı bir belediyenin sahip olduğu en büyük güneş enerji santrali. Yozgat ve çerçevesinde olmadığı gibi Türkiye genelinde de 10 bin nüfusun altına olan bir ilçenin sahip olduğu en büyük güneş enerji santrali. Bizim elektrik dağıtım şirketine 1 lira borcumuz yok. Ürettiğimiz 3 megavatın 1 megavatı belediyemizin ihtiyaçlarına yönelik geri kalan 2 megavatı ticari. Biz 1 megavattan kendi giderlerimizi karşılıyoruz ve iller bankasına kredi borcumuzu ödüyoruz. Bir de üstüne para kazanıyoruz. Sistem güzel kendi kendini amorti ediyor ve aynı zamanda parada kazanıyoruz. Kazandığımız parayı da ilçemize yatırım olarak geri döndürüyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi