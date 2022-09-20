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Belediye bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında başvurular devam ediyor.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Belediye bilgilendirdi

Akdağmadeni Belediyesi tarafından TOKİ konutları için başvuru yapacak olan vatandaşlar bilgilendirildi.  Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında; “Akdağmadeni için ayrılan sosyal konut sayısı e Devlet siteminde 100 konut olarak açıklanmış ve başvuru sistemi aktif hale gelmiştir. Sosyal Konut Projesi kapsamında Akdağmadeni ilçe merkezine yapılacak TOKİ Konutlarına başvurmak isteyen vatandaşlarımız 31.10.2022 tarihine kadar e Devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. E Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ve benzeri ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri incelemek için https://www.toki.gov.tr/sosyal-konut.html internet sitesini ziyaret ederek tüm şartları kontrol edebilirsiniz. E Devlet üzerinden başvuru yapmakta zorlanan vatandaşlarımız Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden destek alabilir, başvurularını tamamlayabilirler” ifadeleri kullanıldı. 
»Haber Merkezi

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Belediye Bilgilendirdi
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