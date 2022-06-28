Bebeklere kütüphane

‘EYLÜL’DE AÇILMASI PLANLANIYOR’

8’inci bebek kütüphanesinin Yozgat’ta açılacağını vurgulayan Çiftçi, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öncülüğünde bebek kütüphanemiz Yozgat'a kazandırıldı. Dört yol mevkiinde Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük binası bahçesinde yapılan Bebek Kütüphanesi Eylül ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında çocukların erken yaşlarda kitapla tanışmasının sağlanmasının dışında ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirerek aile arasında okumanın desteklenmesi de amaçlanıyor. Tamamen çocuklar ve aileleri düşünülerek özel olarak hazırlanan bir projeden ilk etapta 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri yararlanacak” şeklinde konuştu.

‘ANNELERE EĞİTİM’

Bebek kütüphanesinde annelerinde eğitim alacaklarına değinen Çiftçi, “Yozgat Bozok Üniversitesinde görevli eğitmenler, Bebek Kütüphanesinde annelere yönelik haftalık eğitim verecek. Annelerimiz merak ettikleri konuları uzmanlarımıza sorup öğrenebilecekler. Ayrıca bebeklerini getiren ebeveynlerin de unutulmadığı kütüphanelerde, yetişkinler kendilerine yönelik kitaplıktan yararlanabilecekler” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin