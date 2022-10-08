“Bebeklerde risk yüksek”

Hekim Uz. Dr. Gizem Ay Sabit yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: “Serebral Palsi gelişmekte olan bebek beyninde meydana gelen ve ilerleyici olmayan bir hasar sonucu bebeğin hareket ve postür gelişiminde kalıcı bozukluklara ve aktivite sınırlanmalarına neden olan bir durumdur. Vücudun hareketlerinin, kas koordinasyonunun, kontrolünün ve tonusunun etkilenme derecesi beynin etkilenen bölgesinin yeri ve hasarına göre her bebek için farklı olabilir. Hastalarda mental retardasyon, görme, işitme, okuma ve öğrenme bozuklukları ve epilepsi görülebilir. Sıklığı yaklaşık bin canlı doğumda 2’dir, fakat bin 500 gramın altında doğan bebeklerde risk çok daha yüksektir.

Bebeklerin serebral palsili olduğunu gösteren bazı belirtiler mevcuttur. Bunlar doğumda ya da bebeğin gelişimiyle birlikte ortaya çıkabilir.

Bunlar;

Düşük kas tonusu (bebek kaldırıldığında sarkık durur)

Yüzüstü yatarken veya destekli oturma pozisyonundayken başını kaldıramama

Kas spazmları veya kasları sert hissetme

Zayıf kas kontrolü, refleksler ve duruş

Gecikmiş gelişim (6 aya kadar oturamaz veya bağımsız olarak yuvarlanamaz)

Beslenme veya yutma zorlukları

Vücudunun bir tarafını kullanmayı tercih etme

Konuşmada ve yürümede gecikme

Böyle durumlar fark edildiğinde ailenin çocuk hekimiyle iletişime geçmesi gerekir.

Hastaların takibinde etkilenim durumuna göre birden çok branş rol oynamaktadır. Çocuk nörologları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistler uzun süre takiplerini yapmaktadırlar. Serebral palsili çocuklar genellikle sahip oldukları potansiyelden ziyade ‘yapamayacakları’ şeylerle değerlendirilir. Ailelerin desteği ve sabrıyla çocuklarımızın mümkün olan en az deformiteyle kendi hayatlarını yaşayabilmelerine katkıda bulunmak en temel amacımızdır.” »Haber Merkezi