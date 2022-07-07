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Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgesindeki abonelerinin Kurban Bayramı’nda mağdur olmamaları için 7/24 sahada olacak.

07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Bayrama hazır

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) uzun bayram tatili öncesinde önleyici bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, tüketicilerin enerji sorun yaşamaması için bayram boyunca sahadaki ekiplerini 7 gün 24 saat göreve hazır bekletecek.
8 Temmuz arife gününden 17 Temmuz’a kadar sürecek uzun bayram tatilinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri de iptal eden ÇEDAŞ, kesinti sayı ve sürelerini minimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri aldı. Bakım önceliklerini abone ve kesinti yoğunluğu kriterlerini göz önünde bulundurarak yapan şirket, bakım ve onarım çalışmalarını orta ve alçak gerilim hatları, trafo, aydınlatma ve panolarda yoğunlaştırdı. Bayram tatilinde Sivas’ın Akıncılar, Suşehri, Şarkışla, Yozgat’ın Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun ve Tokat’ın Erbaa, Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde geçici nüfus artışına bağlı olarak mesken abone grubunda tüketimlerin artması beklenirken, ÇEDAŞ bu bölgelerde muhtemel enerji talebine karşı gerekli kesit arıtışı, yük bölümü ayrıştırma gibi şebeke çalışmalarına da ağırlık verdi.
“BAYRAMDA PLANLI KESİNTİLER YAPILMAYACAK”
Konu ile ilgili açıklama yapan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Bu abonelerimizin tüketimi azalırken, tatil sürecinde il dışından memleketlerine gelen vatandaşlarımız dolayısıyla meskenlerdeki elektrik tüketimlerinde bir artış bekliyoruz. SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) ile uzaktan besleme yapabileceğimiz istasyonlarda kesinti süresinin minimum olması sağlanacak. Bayram boyunca tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi için de yatırım kaynaklı planlı kesintiler yapılmayacak. Ekiplerimize arızalara hızla çözüm getirebilmeleri için destek vermek amacıyla, 41 sepetli araç, 146 4x4 arazi aracı ve 5 kablo test aracı uygun noktalarda müdahaleye hazır bekletilecek” dedi. »İHA
 

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Bayrama Hazır
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