Bayram öncesi toplantı

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftüsü Ali Gülden, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Tamer, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinesi Müdür Yardımcısı İsmail Dişli, Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hasan Löker, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İlker İpek ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Yılmaz katıldı. Toplantıda 2022 yılı Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenliği ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ve ilgili şartların yerine getirilmesi yönünde kararlar alındı. Toplantı, Kurban Bayramı öncesi yapılması gereken hazırlıkların değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Haber Merkezi