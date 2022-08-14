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Bayrak değişimi

Yerköy Şefaatli Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi oldu. Yerköy Ülkü Ocağı İlçe Başkanlığına Ahmet Furkan Kılıç atandı.

14 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Bayrak değişimi

Kılıç, eski İlçe Başkanı Yusuf Gül’den görevi devralarak, görevine başladı. Devir teslim törenine Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Yeni Başkan Ahmet Furkan Kılıç 'a başarılar dileyen Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, "Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanlığına Ahmet Furkan Kılıç atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Yusuf Gül ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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Bayrak Değişimi
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