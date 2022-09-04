Başvurular tamamlandı

Son başvuru tarihi 30 Ağustos olan fakat SORGED tarafından başvurusu süresi uzatılan projenin başvuruları dün tamamlandı. Yozgat gençliğini sınırların ötesine taşımaya devam ettiklerini belirten SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yılsonuna kadar 50 gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Gençlerimizi 21. Yüzyıl gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.

Bu projenin 11 aylık uzun dönem gönüllülük projesi olduğunun altını çizen Uğuz, 4 gönüllü aradıklarını ifade etti.

Gönüllülük faaliyetlerinin Ekim 2022- Eylül 2023 yılları arasında yapılacağına değinen Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projesine 2 Almanca ve 2 İngilizce bilmek üzere 4 (Dört) gönüllü seçileceğini belirti. Türkiye genelinden başvuruların kabul edileceği gönüllülük programı kapsamında seyahat, konaklama, yemek, yerel ulaşım, vize ve sağlık sigortasının ücretsiz olarak karşılanacağını da değinen Uğuz, ayrıca program kapsamında günlük cep harçlığı verileceğini de söyledi. »Haber Merkezi

