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Başvurular sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

18 Eylül 2022 Pazar 02:11
Başvurular sürüyor

Yozgat merkez ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayanlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği banka şubelerine geldi.
Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan Eyüp Erkoç, projenin çok güzel olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Rukiye Lafçı da evinin olmadığını belirterek, "Proje inşallah güzel olur. Allah yüzümüze bakar da ev çıkar." dedi. »AA
 

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Başvurular Sürüyor
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