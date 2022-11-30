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Yozgat
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Başvurular devam ediyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Engelli ve eski Hükümlü Hibe desteği proje başvuruları devam ediyor. Hibe desteği için proje teklifleri 9 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.  İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. 

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:29
Başvurular devam ediyor


Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Engelli kişilerin Yozgat İŞKUR’un internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla sunacakları projelerde; a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira, b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 9 bin lira.) c) Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 56 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 70 bin lira destek sağlanıyor.” dedi. »Haber Merkezi

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Başvurular Devam Ediyor
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